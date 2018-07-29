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Регион 29.07.2018 09:00

Четырехсторонний саммит по Сирии запланирован на сентябрь - президент Турции

Турция, Россия, Франция и Германия планируют провести четырехсторонний саммит по сирийской проблеме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит Турции, России, Германии и Франции будет проведен 7 сентября в Стамбуле, подумаем, что можно предпринять, обсудим региональные проблемы", - цитирует президента газета Vatan.

Он также сообщил, что стороны обсудят повестку дня предстоящего трехстороннего саммита по Турции, в котором примут участие Турция, Россия и Иран.

В интервью газете Haberturk президент заявил, что Турция планирует обратиться в международный арбитраж, если США заблокируют поставки ей истребителей F-35.

Он также отметил, что, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против Турции, Анкара не намерена передавать США американского пастора Эндрю Бранона, задержанного за связи с антиправительственными турецкими организациями.

"Мы не отступим перед санкциями", - сказал Р.Т.Эрдоган, добавив, что "они (США - ИФ) не должны забывать, что могут потерять искреннего партнера".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]