Девять полицейских пострадали при задержании водителя в Иркутске

Полиция в Иркутске начала проверку по факту автомобильной аварии, в которой, по уточненным данным, пострадали 9 стражей порядка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
"В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночном инциденте пострадали 8 сотрудников полиции.
Сообщалось также, что авария произошла ночью на 29 июля на мосту через реку Иркут областного центра.
По данным пресс-службы, около часа ночи экипаж ГИБДД на одной из улиц города попытался остановить автомобиль "Тойота", водитель которого проигнорировал требования полицейских. В ходе преследования сотрудники ГИБДД были вынуждены использовать табельное оружие.
"Принятые меры позволил блокировать "Тойоту", когда она проезжала по Иркутному мосту. По факту применения оружия проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время составления протокола на полицейских наехал "Форд", в результате чего 9 офицеров получили различные травмы.
"По результатам освидетельствования у 28-летнего водителя "Форд" установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Наличие либо отсутствие алкоголя в крови у другого участника инцидента будет установлено после оказания ему медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской
Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах
Состояние четверых пострадавших при взрыве в Сумгайыте оценивается как тяжелое, СМИ сообщают об 1 погибшем
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений