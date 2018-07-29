Девять полицейских пострадали при задержании водителя в Иркутске

Полиция в Иркутске начала проверку по факту автомобильной аварии, в которой, по уточненным данным, пострадали 9 стражей порядка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночном инциденте пострадали 8 сотрудников полиции.

Сообщалось также, что авария произошла ночью на 29 июля на мосту через реку Иркут областного центра.

По данным пресс-службы, около часа ночи экипаж ГИБДД на одной из улиц города попытался остановить автомобиль "Тойота", водитель которого проигнорировал требования полицейских. В ходе преследования сотрудники ГИБДД были вынуждены использовать табельное оружие.

"Принятые меры позволил блокировать "Тойоту", когда она проезжала по Иркутному мосту. По факту применения оружия проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время составления протокола на полицейских наехал "Форд", в результате чего 9 офицеров получили различные травмы.

"По результатам освидетельствования у 28-летнего водителя "Форд" установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Наличие либо отсутствие алкоголя в крови у другого участника инцидента будет установлено после оказания ему медицинской помощи", - говорится в сообщении.