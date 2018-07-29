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Происшествия 29.07.2018 11:08

Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщает о локализации огня в ходе операции по тушению пожаров в лесных угодьях в Сиазаньском и Шабранском районах республики.

«Согласно поступившей в Центр управления кризисными ситуациями информации, в ходе операции по тушению пожаров на лесных угодьях, расположенных близ сел Арзикуш и Кохне Гушчу Сиазаньского района и села Зохрабкенд Шабранского района, ликвидирована угроза распространения огня на соседние территории. На указанных участках наблюдается задымление, без признаков открытого горения», - говорится в информации МЧС.

В мероприятиях по ликвидации пожаров используются два вертолета «Ми-17» и самолет-амфибия «БЕ 200 ЧС».

«Операция по тушению огня осуществляется в сложных горных рельефных условиях», - отмечается в сообщении.

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Тэги: ЛЕСА, ПОЖАРЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]