Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщает о локализации огня в ходе операции по тушению пожаров в лесных угодьях в Сиазаньском и Шабранском районах республики.

«Согласно поступившей в Центр управления кризисными ситуациями информации, в ходе операции по тушению пожаров на лесных угодьях, расположенных близ сел Арзикуш и Кохне Гушчу Сиазаньского района и села Зохрабкенд Шабранского района, ликвидирована угроза распространения огня на соседние территории. На указанных участках наблюдается задымление, без признаков открытого горения», - говорится в информации МЧС.

В мероприятиях по ликвидации пожаров используются два вертолета «Ми-17» и самолет-амфибия «БЕ 200 ЧС».

«Операция по тушению огня осуществляется в сложных горных рельефных условиях», - отмечается в сообщении.