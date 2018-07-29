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СНГ 29.07.2018 10:30

Научно-исследовательская работа по новому авианосцу может начаться через пять лет - источник

Новые научные работы в рамках проекта перспективного российского авианосца могут начаться через пять лет, сообщил в воскресенье информированный собеседник "Интерфакса".

"Ожидается, что научно-исследовательская работа по новому авианосцу начнется во второй половине госпрограммы вооружения", - сказал собеседник он.

По его словам, существующие проекты авианосца, которые были инициативно разработаны промышленностью, будут изучены. "Эти проекты не учитывают все требования военных", - отметил он.

В настоящий момент в России действует госпрограмма вооружений 2018-2027 годов.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что новая госпрограмма вооружения предусматривает "определенные работы" по новому авианосцу.

Как сообщал "Интерфакс", в частности, Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект "Шторм".

В марте 2017 года Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность вице-премьера, в интервью "Интерфаксу" заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс готов построить для ВМФ новый авианосец, если будет принято соответствующее решение.

У России есть один авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов". Корабль недавно направлен на ремонт.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАНОСЕЦ, ПРОЕКТ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]