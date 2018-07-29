Научно-исследовательская работа по новому авианосцу может начаться через пять лет - источник

Новые научные работы в рамках проекта перспективного российского авианосца могут начаться через пять лет, сообщил в воскресенье информированный собеседник "Интерфакса".
"Ожидается, что научно-исследовательская работа по новому авианосцу начнется во второй половине госпрограммы вооружения", - сказал собеседник он.
По его словам, существующие проекты авианосца, которые были инициативно разработаны промышленностью, будут изучены. "Эти проекты не учитывают все требования военных", - отметил он.
В настоящий момент в России действует госпрограмма вооружений 2018-2027 годов.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что новая госпрограмма вооружения предусматривает "определенные работы" по новому авианосцу.
Как сообщал "Интерфакс", в частности, Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект "Шторм".
В марте 2017 года Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность вице-премьера, в интервью "Интерфаксу" заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс готов построить для ВМФ новый авианосец, если будет принято соответствующее решение.
У России есть один авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов". Корабль недавно направлен на ремонт.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской
Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах
Состояние четверых пострадавших при взрыве в Сумгайыте оценивается как тяжелое, СМИ сообщают об 1 погибшем
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений