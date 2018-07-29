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СНГ 29.07.2018 11:35

Патриарх Кирилл снял со всех должностей многолетнего церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Предприятие "Софрино", которым Е.Пархаев руководил более 30 лет - с 1987 года - выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Е.Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕРКОВЬ, АДМИНИСТРАТОР, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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