Патриарх Кирилл снял со всех должностей многолетнего церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Предприятие "Софрино", которым Е.Пархаев руководил более 30 лет - с 1987 года - выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.
Кроме того, Е.Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
О причинах увольнения не сообщается.
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