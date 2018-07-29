Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы пройдет психиатрическую экспертизу

Подозреваемому в нападении с ножом на сотрудника полиции у здания диппредставительства Словакии в центре Москвы будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова в воскресенье.

"Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в центре Москвы доставлен в следственный отдел. Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние", - сообщила Ю. Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи работают с задержанным, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на полицейского.

Ранее сообщалось, что днем в минувшую пятницу на улице 1-я Брестская, д. 33 произошло нападение на сотрудника полиции.

"Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", - сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам собеседницы агентства, полицейский госпитализирован.

"Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - добавила И.Волк.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств, он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову, госпитализирован в состоянии средней тяжести. По словам источника, нападавший - уроженец Чечни 2000 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.