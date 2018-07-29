Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Лесные пожары, разгоревшиеся на этой неделе в Калифорнии, привели к гибели шести человек, сообщают в воскресенье американские СМИ.

По информации экстренных служб этого американского штата, огонь уже охватил более 60 тыс. гектаров, с ним ведут борьбу около 10 тыс. пожарных, десятки тысяч человек эвакуированы из опасных районов.

Всего зафиксировано 14 очагов возгорания. Особое беспокойство у пожарных вызывает пожар к северу от города Реддинг, на севере Калифорнии, где погибли двое борцов с огнем. В районе Реддинга полностью сгорели 500 зданий, а еще 75 получили повреждения.