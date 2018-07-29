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Дальнее зарубежье 29.07.2018 12:41

Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Лесные пожары, разгоревшиеся на этой неделе в Калифорнии, привели к гибели шести человек, сообщают в воскресенье американские СМИ.

По информации экстренных служб этого американского штата, огонь уже охватил более 60 тыс. гектаров, с ним ведут борьбу около 10 тыс. пожарных, десятки тысяч человек эвакуированы из опасных районов.

Всего зафиксировано 14 очагов возгорания. Особое беспокойство у пожарных вызывает пожар к северу от города Реддинг, на севере Калифорнии, где погибли двое борцов с огнем. В районе Реддинга полностью сгорели 500 зданий, а еще 75 получили повреждения.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]