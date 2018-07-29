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Регион 29.07.2018 13:20

Зариф обвиняет США в "наркотической" зависимости от санкций

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал в воскресенье США за стремление вводить все новые санкции против других стран.

По сообщению агентства "Мехр", иранский дипломат сравнил такое желание разрабатывать ограничительные меры с "наркотической зависимостью".

"В прошлом некоторые страны присоединялись к американским санкциям против Ирана, СБ ООН также вводил ограничительные меры. Сегодня мы видим, что все уже не так", - отметил Дж.Зариф.

Кроме того, по его мнению, европейским странам нужно решить, стоит ли им поддерживать США на мировой арене, несмотря на то, что интересы Европы и Вашингтона не совпадают.

"В нынешней ситуации европейские государства должны либо защищать свои собственные интересы, либо - интересы президента Трампа", - считает иранский министр.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]