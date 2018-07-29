Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал в воскресенье США за стремление вводить все новые санкции против других стран.

По сообщению агентства "Мехр", иранский дипломат сравнил такое желание разрабатывать ограничительные меры с "наркотической зависимостью".

"В прошлом некоторые страны присоединялись к американским санкциям против Ирана, СБ ООН также вводил ограничительные меры. Сегодня мы видим, что все уже не так", - отметил Дж.Зариф.

Кроме того, по его мнению, европейским странам нужно решить, стоит ли им поддерживать США на мировой арене, несмотря на то, что интересы Европы и Вашингтона не совпадают.

"В нынешней ситуации европейские государства должны либо защищать свои собственные интересы, либо - интересы президента Трампа", - считает иранский министр.