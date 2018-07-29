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Дальнее зарубежье 29.07.2018 13:58

Землетрясение в Индонезии привело к гибели 10 человек, десятки получили травмы

Землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 10 человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Кроме того, 40 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися эхо-толчками.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]