Половина россиян верит, что инопланетяне существуют - опрос

В существование на Земле инопланетян верят почти половина россиян, больше 50% сомневаются в высадке американцев на Луну, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На сегодняшний день 42% наших сограждан думают, что представители внеземных цивилизаций не посещают Землю или их не существует. Также люди, доверяющие ученым, более скептично относится к жителям других планет - 52%. Однако 45% респондентов верят в существование инопланетян: среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" исследовании ВЦИОМ.
По тем же данным, 57% респондентов утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, что в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну.
Исследование показали, что с 2010 по 2017 годы показатель доверия россиян ученым колебался от 66% до 79%.
На сегодняшний день 59% респондентов думают, что ученые скрывают от нас правду. Самыми недоверчивыми остаются люди, не окончившие школу (77%). Тогда как среди людей с высшим образованием этот показатель ниже 45%. То, что Земля имеет форму шара и этому есть неопровержимые доказательства, считают 93% респондентов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 г. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.
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