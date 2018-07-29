Талибы надеются на позитивное развитие событий после переговоров с делегацией госдепа США

В афганском движении "Талибан" дали положительную оценку переговорам с представителями госдепа США, состоявшимся в Дохе, пишет газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на представителей этой группировки.
"Один из представителей (талибов - ИФ) сказал, что темой встречи стал процесс мирного урегулирования, и что талибы ожидают позитивных результатов, в том числе - организации новых подобных встреч", - пишет издание.
Собеседники газеты подчеркнули, что встреча прошла без участия представителей Кабула, так как талибы настаивали именно на таком формате.
"Нью-Йорк таймс" отмечает, что похожие контакты у сторон состоялись в 2015 году, однако тогда попытки диалога провалились, так как Кабул выступил против проводившихся без его участия переговоров США с афганскими мятежниками. Пока что власти Афганистана не критиковали новую встречу сторон.
"Правительство Афганистана приветствует любые инициативы, которые помогают помочь проводимому афганским руководством процессу мирного урегулирования", - заявил представитель президента Афганистана Ашрафа Гани.
В субботу американские СМИ сообщили, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) и официальный сотрудник администрации делегация США приняли участие в прямых переговорах.
Сторону США на переговорах представляла помощник госсекретаря Элис Уэллс. Нью-Йорк таймс отмечает, что она - наиболее высокопоставленный сотрудник госдепа, курирующий Южную и Центральную Азию.
В госдепе пока не комментируют данные о переговорах в Дохе. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства Энни Ньюман подчеркнула, что "любые переговоры по поводу политического будущего Афганистана должны проходить между талибами и афганскими властями".
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