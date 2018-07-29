Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при взрыве топливного бака грузового автомобиля в автомастерской в Сумгайыте, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"Уголовное дело по статье 162.3 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек) УК АР возбуждено по факту гибели работников автомастерской Мюсю Меликова, Ровшана Меликова, Акифа Гулиева и владельца грузового автомобиля марки "DAF" Фархада Рустамова", - говорится в сообщении.

В субботу, 28 июля, примерно в 19:00 часов вечера в автомастерской, расположенной на 29-м километре автодороги Баку-Губа, во время проведения сварочных работ взорвался топливный бак грузового автомобиля марки "DAF".

Получившие в результате инцидента ожоги различной степени тяжести четверо пострадавших были помещены в ожоговое отделение городской клинической больницы №5.

Несмотря на оказанную им медицинскую помощь все четверо скончались.

Уголовное дело по статье 162.3 УК АР возбуждено Сумгайытской городской прокуратурой.

Ведется следствие.