Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при взрыве топливного бака грузового автомобиля в автомастерской в Сумгайыте, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
"Уголовное дело по статье 162.3 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек) УК АР возбуждено по факту гибели работников автомастерской Мюсю Меликова, Ровшана Меликова, Акифа Гулиева и владельца грузового автомобиля марки "DAF" Фархада Рустамова", - говорится в сообщении.
В субботу, 28 июля, примерно в 19:00 часов вечера в автомастерской, расположенной на 29-м километре автодороги Баку-Губа, во время проведения сварочных работ взорвался топливный бак грузового автомобиля марки "DAF".
Получившие в результате инцидента ожоги различной степени тяжести четверо пострадавших были помещены в ожоговое отделение городской клинической больницы №5.
Несмотря на оказанную им медицинскую помощь все четверо скончались.
Уголовное дело по статье 162.3 УК АР возбуждено Сумгайытской городской прокуратурой.
Ведется следствие.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Итальянское правительство не собирается проводить референдум о пребывании в еврозоне - вице-премьер
Почти 80% белорусов относятся к ЕС без негатива - опрос
Президент Эквадора сообщает о продолжающихся контактах с Лондоном по проблеме Ассанжа
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений