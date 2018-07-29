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Происшествия 29.07.2018 15:20

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при взрыве топливного бака грузового автомобиля в автомастерской в Сумгайыте, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"Уголовное дело по статье 162.3 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек) УК АР возбуждено по факту гибели работников автомастерской Мюсю Меликова, Ровшана Меликова, Акифа Гулиева и владельца грузового автомобиля марки "DAF" Фархада Рустамова", - говорится в сообщении.

В субботу, 28 июля, примерно в 19:00 часов вечера в автомастерской, расположенной на 29-м километре автодороги Баку-Губа, во время проведения сварочных работ взорвался топливный бак грузового автомобиля марки "DAF".

Получившие в результате инцидента ожоги различной степени тяжести четверо пострадавших были помещены в ожоговое отделение городской клинической больницы №5.

Несмотря на оказанную им медицинскую помощь все четверо скончались.

Уголовное дело по статье 162.3 УК АР возбуждено Сумгайытской городской прокуратурой.

Ведется следствие.

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Тэги: ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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