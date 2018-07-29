Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются - МЧС

Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются, огонь перекинулся на новые лесные участки в Сиазаньском и Шабранском районах республики, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Согласно поступившей в Центр управления кризисными ситуациями информации, огонь перекинулся на лесные угодья, расположенные близ сел Галаалты Сиазаньского района и Чираггала Шабранского района, чему способствовали сильный порывистый ветер и сложные горные рельефные условия», - говорится в сообщении МЧС.
Тушение пожара осуществляется силами противопожарной службы МЧС с применением вертолета «Ми-17».
Ранее МЧС сообщал о предпринимаемых мерах по тушению пожаров на лесных угодьях, расположенных близ сел Арзикуш, Кохне Гушчу и Иснов Сиазаньского района, Зохрабкенд Шабранского района, а также Гонагкенд и Гырлар Губинского района Азербайджана.
Также пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) сообщала о возникновении огня на территории Алтыагаджского национального парка
«Начавшийся примерно в 14:00 часов дня на территории села Кохне Гушчу Сиазаньского района пожар в связи с сильной ветренной погодой перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка», - говорилось в сообщении МЭПР в субботу.
В мероприятиях по ликвидации лесных пожаров на указанных территориях используются вертолеты «Ми-17» и самолет-амфибия «БЕ 200 ЧС».
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