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Происшествия 29.07.2018 15:49

Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются - МЧС

Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются, огонь перекинулся на новые лесные участки в Сиазаньском и Шабранском районах республики, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Согласно поступившей в Центр управления кризисными ситуациями информации, огонь перекинулся на лесные угодья, расположенные близ сел Галаалты Сиазаньского района и Чираггала Шабранского района, чему способствовали сильный порывистый ветер и сложные горные рельефные условия», - говорится в сообщении МЧС.

Тушение пожара осуществляется силами противопожарной службы МЧС с применением вертолета «Ми-17».

Ранее МЧС сообщал о предпринимаемых мерах по тушению пожаров на лесных угодьях, расположенных близ сел Арзикуш, Кохне Гушчу и Иснов Сиазаньского района, Зохрабкенд Шабранского района, а также Гонагкенд и Гырлар Губинского района Азербайджана.

Также пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) сообщала о возникновении огня на территории Алтыагаджского национального парка

«Начавшийся примерно в 14:00 часов дня на территории села Кохне Гушчу Сиазаньского района пожар в связи с сильной ветренной погодой перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка», - говорилось в сообщении МЭПР в субботу.

В мероприятиях по ликвидации лесных пожаров на указанных территориях используются вертолеты «Ми-17» и самолет-амфибия «БЕ 200 ЧС».

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Тэги: ЛЕСА, ПОЖАРЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]