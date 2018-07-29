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Регион 29.07.2018 16:53

Четверых грузинских военнослужащих заподозрили в причастности к воровству на авиабазе Баграм в Афганистане

Четверо грузинских военнослужащих подозреваются в причастности к фактам воровства на территории крупнейшей авиабазы сил США и коалиции в Афганистане "Баграм".

В распространенном в воскресенье заявлении Минобороны осуждает факт воровства и сообщает, что произошедшее расследует военная полиция США.

В заявлении уточняется, что речь идет о воровстве в расположенном на территории авиабазы торговом объекте.

"По предварительной информации американской стороны, в совершенных в различное время фактах воровства выявляется участие представителей различных стран из состава международных сил, дислоцированных в Афганистане, среди которых четверо грузинских военнослужащих", - говорится в заявлении.

Сообщается, что, по предварительной информации, за последний период пострадавшему торговому объекту был нанесен ущерб на сумму до 3,6 тыс. долларов.

В Минобороны отмечают, что грузинская сторона тесно сотрудничает с американскими коллегами по данному делу.

Как заявляют в министерстве, в случае, если вина грузинских военнослужащих будет доказана, они получат соответствующее наказание.

Между тем, в заявлении говорится, что "для грузинского контингента это единичный печальный случай, который не связан с систематическим характером".

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 850 грузинских военнослужащих, часть из которых несут службу на авиабазе "Баграм".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВОЕННЫЕ, АФГАНИСТАН, ВОРОВСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]