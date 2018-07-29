Четверых грузинских военнослужащих заподозрили в причастности к воровству на авиабазе Баграм в Афганистане

Четверо грузинских военнослужащих подозреваются в причастности к фактам воровства на территории крупнейшей авиабазы сил США и коалиции в Афганистане "Баграм".
В распространенном в воскресенье заявлении Минобороны осуждает факт воровства и сообщает, что произошедшее расследует военная полиция США.
В заявлении уточняется, что речь идет о воровстве в расположенном на территории авиабазы торговом объекте.
"По предварительной информации американской стороны, в совершенных в различное время фактах воровства выявляется участие представителей различных стран из состава международных сил, дислоцированных в Афганистане, среди которых четверо грузинских военнослужащих", - говорится в заявлении.
Сообщается, что, по предварительной информации, за последний период пострадавшему торговому объекту был нанесен ущерб на сумму до 3,6 тыс. долларов.
В Минобороны отмечают, что грузинская сторона тесно сотрудничает с американскими коллегами по данному делу.
Как заявляют в министерстве, в случае, если вина грузинских военнослужащих будет доказана, они получат соответствующее наказание.
Между тем, в заявлении говорится, что "для грузинского контингента это единичный печальный случай, который не связан с систематическим характером".
На сегодняшний день в Афганистане находятся около 850 грузинских военнослужащих, часть из которых несут службу на авиабазе "Баграм".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются - МЧС
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской
Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений