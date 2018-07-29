Президент Эквадора сообщает о продолжающихся контактах с Лондоном по проблеме Ассанжа

Кито и Лондон обсуждают возможные пути решения проблемы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, так как в нынешнем положении нарушаются его права, заявил в интервью испанской газете "Паис" президент Эквадора Ленин Морено.

"Вопрос о господине Ассанже обсуждается с британскими властями. Также, насколько я понимаю, мы устанавливаем контакт с юристами господина Ассанжа, чтобы найти решение", - сказал Л.Морено.

По его словам, "господин Ассанж уже более пяти лет находится там (в посольстве Эквадора в Лондоне - ИФ), и нужно найти выход из создавшейся ситуации. Подобное решение должно гарантировать соблюдение его прав, прежде всего, его права на жизнь. В то же время, Эквадор должен получить возможность избавиться от ситуации, которая, безусловно, является проблемой для нашей страны".

Л.Морено пояснил, что, на его взгляд, нужно узнать у Дж.Ассанжа и его адвоката, были бы они готовы пойти на компромисс с Лондоном. По мнению президента, в идеале Дж.Ассанж должен понести наказание за то, что нарушил условия освобождения под залог. После этого, по мнению президента Эквадора, основателю Wikileaks "могли бы предоставить сразу возможность экстрадиции в страну, в которой ничто не будет ему угрожать".

В пятницу Л.Морено заявил, что Дж.Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков не назвал. По его словам, эквадорские власти обсудили ситуацию с Дж.Ассанжем с британским правительством.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.