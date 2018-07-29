Президент Эквадора сообщает о продолжающихся контактах с Лондоном по проблеме Ассанжа

Кито и Лондон обсуждают возможные пути решения проблемы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, так как в нынешнем положении нарушаются его права, заявил в интервью испанской газете "Паис" президент Эквадора Ленин Морено.
"Вопрос о господине Ассанже обсуждается с британскими властями. Также, насколько я понимаю, мы устанавливаем контакт с юристами господина Ассанжа, чтобы найти решение", - сказал Л.Морено.
По его словам, "господин Ассанж уже более пяти лет находится там (в посольстве Эквадора в Лондоне - ИФ), и нужно найти выход из создавшейся ситуации. Подобное решение должно гарантировать соблюдение его прав, прежде всего, его права на жизнь. В то же время, Эквадор должен получить возможность избавиться от ситуации, которая, безусловно, является проблемой для нашей страны".
Л.Морено пояснил, что, на его взгляд, нужно узнать у Дж.Ассанжа и его адвоката, были бы они готовы пойти на компромисс с Лондоном. По мнению президента, в идеале Дж.Ассанж должен понести наказание за то, что нарушил условия освобождения под залог. После этого, по мнению президента Эквадора, основателю Wikileaks "могли бы предоставить сразу возможность экстрадиции в страну, в которой ничто не будет ему угрожать".
В пятницу Л.Морено заявил, что Дж.Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков не назвал. По его словам, эквадорские власти обсудили ситуацию с Дж.Ассанжем с британским правительством.
Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Площади лесных пожаров в Азербайджане увеличиваются - МЧС
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при взрыве в автомастерской
Предотвращена угроза распространения огня при тушении лесных пожаров в Сиазаньском и Шабранском районах
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений