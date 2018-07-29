Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 36° 31 Июл 26° 36° 1 Авг 26° 36°

Дальнее зарубежье 29.07.2018 17:25

Президент Эквадора сообщает о продолжающихся контактах с Лондоном по проблеме Ассанжа

Кито и Лондон обсуждают возможные пути решения проблемы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, так как в нынешнем положении нарушаются его права, заявил в интервью испанской газете "Паис" президент Эквадора Ленин Морено.

"Вопрос о господине Ассанже обсуждается с британскими властями. Также, насколько я понимаю, мы устанавливаем контакт с юристами господина Ассанжа, чтобы найти решение", - сказал Л.Морено.

По его словам, "господин Ассанж уже более пяти лет находится там (в посольстве Эквадора в Лондоне - ИФ), и нужно найти выход из создавшейся ситуации. Подобное решение должно гарантировать соблюдение его прав, прежде всего, его права на жизнь. В то же время, Эквадор должен получить возможность избавиться от ситуации, которая, безусловно, является проблемой для нашей страны".

Л.Морено пояснил, что, на его взгляд, нужно узнать у Дж.Ассанжа и его адвоката, были бы они готовы пойти на компромисс с Лондоном. По мнению президента, в идеале Дж.Ассанж должен понести наказание за то, что нарушил условия освобождения под залог. После этого, по мнению президента Эквадора, основателю Wikileaks "могли бы предоставить сразу возможность экстрадиции в страну, в которой ничто не будет ему угрожать".

В пятницу Л.Морено заявил, что Дж.Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков не назвал. По его словам, эквадорские власти обсудили ситуацию с Дж.Ассанжем с британским правительством.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКВАДОР, АССАНЖ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД Ассанж призвал кандидата в президенты Эквадора Лассо, терпящего поражение на выборах, уехать из страны Ассанж после президентских выборов в Эквадоре может лишиться убежища в посольстве страны в Лондоне Эквадор готов позволить Ассанжу оставаться в посольстве 10 лет Глава МИД Эквадора отстаивает право Ассанжа на политическое убежище

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]