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СНГ 29.07.2018 17:56

Почти 80% белорусов относятся к ЕС без негатива - опрос

Белорусские граждане в целом воспринимают Евросоюз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство ЕС".

Так, свое отношение к ЕС как "позитивное" назвали 34% опрошенных белорусов, "нейтрально" относятся 43%, "отрицательно" - 18%.

Положительные ассоциации с ЕС у опрошенных ассоциируются с правами человека (67%), свободой вероисповедания (69%), свободой СМИ (66%), индивидуальной свободой (66%) и в целом демократией (64%).

Половина населения описывает отношения между Белоруссией и ЕС как "довольно хорошие" (46%) и "очень хорошие" (4%).

44% белорусских респондентов знают, что ЕС оказывает республике финансовую поддержку. Вместе с тем более 60% населения убеждены, что Россия финансово поддерживает Белоруссию больше, а 22% считает, что поддержка со стороны ЕС и РФ равнозначна.

Согласно опросу, белорусы доверяют своему правительству (58%), религиозным авторитетам (51%) и парламенту (48%). 44% опрошенных не доверяют региональным и местным властям, более половины (54%) не доверяют политическим партиям.

Кроме того, более 40% белорусских граждан "довольны" (39%) или "очень" (3%) удовлетворены тем, как демократия работает в Белоруссии.

По мнению большинства населения, демократические ценности применимы и к Белоруссии. В частности, 75% населения считает, что в стране есть равенство мужчин и женщин, верховенство права - 66%, уважение прав человека - 60%, свобода СМИ - 55%, свободные и справедливые выборы - 54%, независимость судебной системы - 54%, защита прав меньшинств - 53%.

В соцопросе отмечено, что 45% белорусов с оптимизмом смотрят в будущее своей страны.

Среди актуальных проблем в республике респонденты назвали низкие зарплаты и пенсии (60%) и безработицу (55%).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]