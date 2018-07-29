Почти 80% белорусов относятся к ЕС без негатива - опрос

Белорусские граждане в целом воспринимают Евросоюз позитивно и нейтрально, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного проектом "Восточное соседство ЕС".
Так, свое отношение к ЕС как "позитивное" назвали 34% опрошенных белорусов, "нейтрально" относятся 43%, "отрицательно" - 18%.
Положительные ассоциации с ЕС у опрошенных ассоциируются с правами человека (67%), свободой вероисповедания (69%), свободой СМИ (66%), индивидуальной свободой (66%) и в целом демократией (64%).
Половина населения описывает отношения между Белоруссией и ЕС как "довольно хорошие" (46%) и "очень хорошие" (4%).
44% белорусских респондентов знают, что ЕС оказывает республике финансовую поддержку. Вместе с тем более 60% населения убеждены, что Россия финансово поддерживает Белоруссию больше, а 22% считает, что поддержка со стороны ЕС и РФ равнозначна.
Согласно опросу, белорусы доверяют своему правительству (58%), религиозным авторитетам (51%) и парламенту (48%). 44% опрошенных не доверяют региональным и местным властям, более половины (54%) не доверяют политическим партиям.
Кроме того, более 40% белорусских граждан "довольны" (39%) или "очень" (3%) удовлетворены тем, как демократия работает в Белоруссии.
По мнению большинства населения, демократические ценности применимы и к Белоруссии. В частности, 75% населения считает, что в стране есть равенство мужчин и женщин, верховенство права - 66%, уважение прав человека - 60%, свобода СМИ - 55%, свободные и справедливые выборы - 54%, независимость судебной системы - 54%, защита прав меньшинств - 53%.
В соцопросе отмечено, что 45% белорусов с оптимизмом смотрят в будущее своей страны.
Среди актуальных проблем в республике респонденты назвали низкие зарплаты и пенсии (60%) и безработицу (55%).
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