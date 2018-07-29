Итальянское правительство не собирается проводить референдум о пребывании в еврозоне - вице-премьер

Правящая коалиция Италии не будет проводить референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в еврозоне, заявил в воскресенье вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.
"Эта тема нас интересует, однако она не фигурирует в соглашении (о формировании коалиции - ИФ). Нынешнее правительство не будет претворять эту идею в жизнь", - сказал вице-премьер в интервью газете "Коррьере делла сера".
В то же время, он подтвердил готовность правительства реформировать парламент, уменьшив число мест в обеих палат.
"Я напоминаю, что в нашем соглашении о формировании правительства говорится о радикальном уменьшении числа депутатских мест (...) и мы достигнем этих целей", - заявил Л.Ди Майо. Согласно плану, в Палате депутатов Италии должно остаться 400 мест (сейчас - 630), а в сенате - 200 мест (сейчас - 315).
Л.Ди Майо возглавляет считающееся популистским движение "Пять звезд". Оно находится у власти в составе коалиции с правой партией "Лига".
Руководство "Пяти звезд" активно критикует ЕС в его нынешнем виде, и периодически рассуждает о том, что итальянцы должны в ходе голосования решить, хотят ли они оставаться в зоне евро.
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