Итальянское правительство не собирается проводить референдум о пребывании в еврозоне - вице-премьер

Правящая коалиция Италии не будет проводить референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в еврозоне, заявил в воскресенье вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

"Эта тема нас интересует, однако она не фигурирует в соглашении (о формировании коалиции - ИФ). Нынешнее правительство не будет претворять эту идею в жизнь", - сказал вице-премьер в интервью газете "Коррьере делла сера".

В то же время, он подтвердил готовность правительства реформировать парламент, уменьшив число мест в обеих палат.

"Я напоминаю, что в нашем соглашении о формировании правительства говорится о радикальном уменьшении числа депутатских мест (...) и мы достигнем этих целей", - заявил Л.Ди Майо. Согласно плану, в Палате депутатов Италии должно остаться 400 мест (сейчас - 630), а в сенате - 200 мест (сейчас - 315).

Л.Ди Майо возглавляет считающееся популистским движение "Пять звезд". Оно находится у власти в составе коалиции с правой партией "Лига".

Руководство "Пяти звезд" активно критикует ЕС в его нынешнем виде, и периодически рассуждает о том, что итальянцы должны в ходе голосования решить, хотят ли они оставаться в зоне евро.