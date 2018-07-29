Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 36° 31 Июл 26° 36° 1 Авг 26° 36°

Дальнее зарубежье 29.07.2018 18:34

Итальянское правительство не собирается проводить референдум о пребывании в еврозоне - вице-премьер

Правящая коалиция Италии не будет проводить референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в еврозоне, заявил в воскресенье вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

"Эта тема нас интересует, однако она не фигурирует в соглашении (о формировании коалиции - ИФ). Нынешнее правительство не будет претворять эту идею в жизнь", - сказал вице-премьер в интервью газете "Коррьере делла сера".

В то же время, он подтвердил готовность правительства реформировать парламент, уменьшив число мест в обеих палат.

"Я напоминаю, что в нашем соглашении о формировании правительства говорится о радикальном уменьшении числа депутатских мест (...) и мы достигнем этих целей", - заявил Л.Ди Майо. Согласно плану, в Палате депутатов Италии должно остаться 400 мест (сейчас - 630), а в сенате - 200 мест (сейчас - 315).

Л.Ди Майо возглавляет считающееся популистским движение "Пять звезд". Оно находится у власти в составе коалиции с правой партией "Лига".

Руководство "Пяти звезд" активно критикует ЕС в его нынешнем виде, и периодически рассуждает о том, что итальянцы должны в ходе голосования решить, хотят ли они оставаться в зоне евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ЕВРО, ПЛАНЫ


Похожие новости


Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]