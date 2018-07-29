Землетрясение в Индонезии привело к гибели 14 человек, свыше 100 получили травмы

Землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Кроме того, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися эхо-толчками.