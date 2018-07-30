Глава МИД КНР высказался против иностранного вмешательства в дела Гонконга

Китай считает недопустимым иностранное вмешательство в дела Гонконга, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

В ходе совместной с главой МИД Великобритании Джереми Хантом пресс-конференции в Пекине он подчеркнул, что все вопросы, связанные с Гонконгом, являются внутренним делом Китая.

Ван И отметил, что Китай в отношении Гонконга остается приверженным принципу "одна страна - две системы". По его словам, это обеспечивает специальному административному району высокую степень самостоятельности и свобод, включая независимость судебной системы.