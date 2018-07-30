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Дальнее зарубежье 30.07.2018 11:03

Глава МИД КНР высказался против иностранного вмешательства в дела Гонконга

Китай считает недопустимым иностранное вмешательство в дела Гонконга, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

В ходе совместной с главой МИД Великобритании Джереми Хантом пресс-конференции в Пекине он подчеркнул, что все вопросы, связанные с Гонконгом, являются внутренним делом Китая.

Ван И отметил, что Китай в отношении Гонконга остается приверженным принципу "одна страна - две системы". По его словам, это обеспечивает специальному административному району высокую степень самостоятельности и свобод, включая независимость судебной системы.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, МИНИСТР, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]