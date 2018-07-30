Два крупнейших банка Казахстана завершили объединение

Присоединение Казкоммерцбанка (ККБ) к Народному банку завершено, передаточный акт подписан 28 июля, сообщила пресс-служба Народного банка.
"Мы завершили большой процесс, который длился более 1,5 лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры due diligence (комплексной финансовой проверки) предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки и, наконец, последующей интеграции и объединения двух банков. Все мероприятия по переходу Народного банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком", - сказала председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова, слова которой приводятся в сообщении.
Совместное общее собрание акционеров Народного банка и ККБ 26 июля утвердило передаточный акт.
В соответствии с решениями акционеров были размещены 758 млн 687 тыс. 723 простые акции Народного банка среди акционеров Казкоммерцбанка (за исключением самого Народного банка) в обмен на простые акции ККБ, отмечается в сообщении.
Также Народный банк и ККБ завершили все технологические работы, в результате которых клиенты обоих банков теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка. Дочерние организации ККБ становятся дочерними организациями Народного банка.
Как сообщалось, совет директоров Народного банка в декабре 2017года одобрил интеграцию с Казкоммерцбанком путем присоединения ККБ.
В июле 2017 года Народный банк завершил приобретение 96,81% обыкновенных акций ККБ у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева (86,09%) и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (10,72%). В середине ноября АО "Холдинговая группа "Алмэкс", контролирующая Народный банк, стала крупным акционером ККБ с долей 25,02%.
В настоящее время Народный банк владеет 69,94% обыкновенных акций ККБ, АО "Холдинговая группа "Алмэкс" - 23,13%.
Halyk Group, в которую входят Народный банк (Halyk Bank), Казкоммерцбанк и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Halyk Group также представлена в Грузии, Киргизии, Таджикистане и России.
Народный банк через холдинговую группу "Алмэкс" контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы.
По данным Нацбанка Казахстана, Народный банк Казахстана по итогам I полугодия 2018 года занимал 1-е место по объему активов среди 32 банков республики, Казкоммерцбанк - 2-е место.
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