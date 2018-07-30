Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана на 2018-2021гг прогнозирует на уровне 3%, отмечается в сообщении агентства.

S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+". Прогноз долгосрочного рейтинга подтвержден "стабильный".

"Наши рейтинги по Азербайджану, по-прежнему, поддерживаются сильным финансовым положением, подкрепленными значительными накопленными резервами в Государственном нефтяном фонде (по прогнозам около 60% ВВП на конец 2018 года). В тоже время рейтинги ограничены слабой институциональной эффективностью, ограниченной экономической базой, ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении.

"Мы ожидаем, что экономический рост будет восстанавливаться умеренно – на уровне в среднем 3% год, но останется зависимым от тенденций в нефтяной промышленности и государственных инвестиций", - подчеркивает агентство.

Согласно прогнозам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 2%, в 2019 году ускорится до 3%, в 2020-2021гг – 3,5% в год.

При этом номинальный объем ВВП в 2018 году составит $47 млрд, в 2019г - $47 млрд, в 2020г - $47 млрд и в 2021г - $49 млрд.

В S&P также отмечают положительный импульс, который Азербайджан получит в долгосрочный период от продления соглашения с нефтяными компаниями на разработку блока месторождения Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

Кроме этого, агентство ожидает увеличения объемов экспорта газа Азербайджана в ближайшие годы за счет реализации Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

S&P среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2018-2021гг прогнозирует на уровне 4% в год.

По прогнозам S&P профицит платежного баланса Азербайджана в 2018 году составит 6,7% ВВП, в 2019г – 4,8% ВВП, в 2020г – 2,4% ВВП, в 2021гг – 2,7% ВВП в год.

На 2018 год профицит внешней торговли прогнозируется на уровне 18,7% ВВП, на 2019г – 16,6% ВВП, на 2020г – 14,5% ВВП, на 2021г – 15,1% ВВП.

Согласно оценкам S&P, в 2018-2021гг бюджет Азербайджана будет профицитным: в 2018г – 4% ВВП, в 2019г – 2% ВВП, в 2020г – 1% ВВП, в 2021г – 1% ВВП.

S&P также рекомендует правительству Азербайджана ускорить проведение структурных реформ для диверсификации экономики, в том числе улучшать бизнес-среду.

Агентство может понизить кредитные рейтинги Азербайджана при ухудшении экономических перспектив страны, которые могут повлиять на среднесрочные прогнозы S&P. Это, в частности, может произойти в случае задержек с реализацией Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз, а также, если нефтедобыча в стране будет сокращаться более быстрыми темпами, чем планируется.

В тоже время агентство может повысить рейтинги Азербайджана при повышении эффективности денежно-кредитной политики, диверсификации экономики, улучшении перспектив экономического роста Азербайджана, улучшении структуры экспорта.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%, на 2019г – 4%, на 2020г – 3,7%, на 2021г – 2,9%. В целом, на среднесрочный период правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовой рост ВВП на уровне выше 3%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

А.Азизов