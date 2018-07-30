Партия Саргсяна считает незаконным арест экс-президента Армении Кочаряна, поднимет вопрос на международных площадках

Парламентская фракция возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии считает арест бывшего президента республики (1998-2008 гг) Роберта Кочаряна незаконным и намерена поднять этот вопрос на международных площадках.

"Этот процесс не имеет никакой связи с демократией, верховенством закона и независимостью судебной системы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении парламентской фракции. Уголовное дело сильно навредит внутриполитическому развитию Армении, отмечается в заявлении. "Подобными безосновательными обвинениями в стране поощряется тенденции общественного раскола", - говорится в нем.

Депутаты Республиканской партии считают, что уголовное против Р.Кочаряна имеет проблемы с законностью, особенно, с точки зрения конституционности, что может привести не только к нарушению основополагающих свобод прав человека, но и снизить рейтинг Армении на международных площадках и правовых инстанциях.

"Специальная следственная служба Армении, генеральная прокуратура, суды обязаны в надлежащем порядке гарантировать положения Конституции и руководствоваться исключительно Конституцией, требованиями законов Армении и международных соглашений. Фракция Республиканской партии заявит об этом вопросе через парламентские дипломатические каналы на международных площадках", - отмечается в заявлении.

Ранее суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".