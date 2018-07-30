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Дальнее зарубежье 30.07.2018 11:47

Большинству британцев не нравится, как правительство ведет переговоры по Brexit

Более трех четвертей (78%) жителей Великобритании считают, что правительство плохо справляется с переговорами по Brexit, сообщил в понедельник телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на собственный опрос.

В то же время около 10% опрошенных считают, что правительство ведет хорошую работу по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. 9% полагают, что правительство справляется с переговорами по Brexit ни хорошо, ни плохо, 2% не смогли ответить на вопрос.

В прошлом опросе, проведенном телеканалом в марте, отрицательно оценивали работу правительства по Brexit 55%, положительно - 23%.

По сравнению с показателями предыдущего опроса снизилось одобрение работы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В июле ее работой были удовлетворены 24% опрошенных, в марте - 41%, не удовлетворены работой Т.Мэй 74% (60% в марте).

Половина участников опроса считают, что властям Великобритании следует провести референдум по Brexit, против референдума выступают 40% опрошенных. 10% не определились, нужно ли проводить референдум.

Если бы референдум удалось провести, 48% респондентов на нем выступили бы за то, чтобы Великобритания не выходила из ЕС, 27% предпочли бы выйти из ЕС без достижения сделки, 13% проголосовали бы за сделку, которое предложит правительство, а 8% не стали бы голосовать вовсе. 3% не смогли определиться с ответом.

Вместе с этим 65% респондентов уверены, что правительство сможет заключить только невыгодную для Великобритании сделку по Brexit, 14% считают, что сделка будет хорошей. 11% считают, что сделка не станет ни хорошей, ни плохой, 10% не знают, какой она будет.

Опрос был проведен 20-23 июля, в нем приняли участие 1466 человек.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

После ухода Д.Дэвиса британские СМИ писали, что у него были сложные отношения с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством нового министра Доминика Рааба отношения улучшатся.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что лично займется руководством переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ОПРОС


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