Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2022г увеличатся до $9,4 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2022 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана до $9 млрд 382 млн.

По итогам 2017 года валютные резервы ЦБА составили $5,3 млрд. Таким образом, в 2018-2021гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 75,8%.

Согласно опубликованным прогнозам агентства, в 2018 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $5 млрд 802 млн, в 2019г - до $6 млрд 987 млн, в 2020г - до $8 млрд 167 млн.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн. В 2017 году наблюдался место рост резервов и к 2018 году их объем достиг $5 млрд 334,6 млн.

А.Азизов