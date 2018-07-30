Алиев принял в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клара, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов
Премьер Азербайджана предотвратил попытку суицида в Баку – пресс-служба кабмина
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Лавров констатирует, что корейская ядерная угроза на фоне диалога США и КНДР перестала набирать остроту
Президент подписал закон об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019г
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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