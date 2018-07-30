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Внешняя политика 30.07.2018 11:20

Алиев принял в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клара, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]