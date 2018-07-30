Токио выступает за проведение переговоров лидеров Японии и Северной Кореи

В Японии видят необходимость проведения встречи между премьер-министром страны Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном и считают, что это будет способствовать денуклеаризации страны и решению проблемы похищенных японских граждан, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"Необходимо провести переговоры на высшем уровне, где премьер-министр Синдзо Абэ лично встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном",- сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Если такие переговоры все-таки состоятся, я считаю, что они должны поспособствовать всеобъемлющему решению проблемы похищения японских граждан и ракетно-ядерной проблемы. Особенно, что касается проблемы похищенных японских граждан, то нам необходимо вынудить Северную Корею принять большое решение для скорейшего возвращения на родину похищенных японских граждан",- подчеркнул он.

Т.Коно также призвал убедиться в готовности Северной Кореи к конкретным действиям для решения ядерной проблемы.

"Прежде всего, необходимо убедиться, есть ли возможность призвать Северную Корею к конкретным действиям путем переговоров Вашингтона и Пхеньяна, которые проводятся в настоящее время", - сказал он.

По слова министра, "Япония стремится к установлению взаимных доверительных отношений с Северной Кореей, проектируя ожидаемый образ будущего при условии всеобъемлющего решения проблемы похищения японских граждан и ракетно-ядерной проблемы, к чему наша страна намерена прилагать все усилия".

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru. и в "Независимой газете