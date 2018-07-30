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Внешняя политика 30.07.2018 11:39

Баку придает большую значимость отношениям с ЕС и НАТО – президент Алиев

Парафирование документа о Приоритетах партнерства между Азербайджаном и ЕС говорит о том, что Баку придает большую значимость связям с Брюсселем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в понедельник в Баку специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

«Парафирование документа с ЕС о приоритетах (11 июля 2018г в Брюсселе - ИФ) говорит о том, что Азербайджан придает большую значимость связям с Европой», - приводит слова И.Алиева сайт главы государства со встречи.

По его словам, повестка между Азербайджаном и ЕС обширная, сотрудничество между Баку и Брюсселем развивается успешно.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан также является надежным партнером НАТО, североатлантический альянс высоко оценивает участие азербайджанских войск в миротворческих операциях в Афганистане.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества. Он выразил надежду, что в ближайшее время Азербайджан и ЕС подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве.

"В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества, в том числе, развитию связей в сфере транспорта, торговли, туризма", - отмечается в сообщении.

И.Алиев и Т.Клаар обсудили ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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