Баку придает большую значимость отношениям с ЕС и НАТО – президент Алиев

Парафирование документа о Приоритетах партнерства между Азербайджаном и ЕС говорит о том, что Баку придает большую значимость связям с Брюсселем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в понедельник в Баку специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

«Парафирование документа с ЕС о приоритетах (11 июля 2018г в Брюсселе - ИФ) говорит о том, что Азербайджан придает большую значимость связям с Европой», - приводит слова И.Алиева сайт главы государства со встречи.

По его словам, повестка между Азербайджаном и ЕС обширная, сотрудничество между Баку и Брюсселем развивается успешно.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан также является надежным партнером НАТО, североатлантический альянс высоко оценивает участие азербайджанских войск в миротворческих операциях в Афганистане.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества. Он выразил надежду, что в ближайшее время Азербайджан и ЕС подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве.

"В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества, в том числе, развитию связей в сфере транспорта, торговли, туризма", - отмечается в сообщении.

И.Алиев и Т.Клаар обсудили ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде