Китай не стремится к торговой войне с США, но и не боится ее - представитель Госсовета КНР

Между Китаем и США остаются спорные вопросы по торговле, Пекин не желает торговой войны с Вашингтоном, но и не боится ее, заявил "Интерфаксу" замглавы информационного бюро Госсовета КНР Гуо Вэймин.
"Сейчас между Китаем и США есть торговые трения. Мы не стремимся к торговой войне. Но мы также и не боимся торговой войны. Мы должны защищать интересы своей страны и интересы народа", - сказал Гуо Вэймин в Пекине.
"Я верю, что здесь главное - правильно делать своё дело, укрепить свою экономику", - добавил он.
По словам замглавы информационного бюро Госсовета КНР, Китай готов к сотрудничеству в сфере экономики со всеми странами мира.
"Китай рад и готов к сотрудничеству со всеми странами мира. Мы стремимся к экономической глобализации и торговой свободе, мы против торгового протекционизма", - подчеркнул Гуо Вэймин. Он констатировал, что недавний саммит БРИКС в Йоханнесбурге как раз иллюстрирует это стремление Китая.
Он также видит необходимость в создании "атмосферы для мирового стабильного развития".
"Китай и США являются одними из крупнейших экономик мира, поэтому здоровое, стабильное сотрудничество - это важно, и это важно не только для этих двух стран, но и для всего мира", - заявил Гуо Вэймин.
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в год. Китай в начале июля ответил симметричными мерами, введя пошлины на ввоз американских товаров.
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