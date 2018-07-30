Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ Азербайджана на уровне BB+, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне «BB+», сохранив стабильный прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в местной и иностранной валюте подтверждены на уровне «B», рейтинг эмитента по старшему необеспеченному долгу в местной и иностранной валюте – на уровне «BB+», рейтинг странового потолка – на уровне «BB+», рейтинг эмитента по старшим необеспеченным краткосрочным облигациям в местной валюте – на уровне «B».

"Рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, сильную зависимость экономики от углеводородов, слаборазвитую и непредсказуемую политикой, низкие показатели управления и слабый банковский сектор", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, чистые иностранные активы Азербайджана на конец 2017 года оцениваются в 81% ВВП. При этом агентство отмечает, что активы Госнефтефонда Азербайджана в первом квартале 2018 года увеличились на 5,1% - до $37 млрд.

Fitch отмечает медленное восстановление экономики Азербайджана после проблем с падением цен на нефть, девальвации курса национальной валюты и ужесточения фискальной политики. По оценкам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 2% (в 2017г рост ВВП составил 0,1% - ИФ) на фоне более высоких цен на нефть, роста в секторах АПК и туризма.

В тоже время агентство подчеркивает зависимость экономики от сырьевых ресурсов, прежде всего, нефти и газа (44% ВВП, 90% в структуре экспорта, 50% в налоговых поступлениях). "Темпы роста ненефтяного сектора постепенно увеличиваются. Мы ожидаем, что процесс диверсификации экономики Азербайджана будет носить постепенный характер", - отмечается в сообщении.

Fitch указывает на замедление темпов среднегодовой инфляции в Азербайджане до 3,2% на конец мая 2018 года против 12,9% на конец 2017 года, уменьшение долларизации по банковским вкладам до 63% (с 67% на конец 2017 года), до 39% банковских кредитов (41%).

"В тоже время денежно-кредитная политика, по-прежнему, ограничена высоким уровнем долларизации и слаборазвитым денежным рынком, что делает инфляцию нацеленной на среднесрочную задачу. Стабильность обменного курса, которая с апреля 2017 года оставалась на уровне 1,7AZN/USD, предполагает, что обменный курс не полностью плавающий", - подчеркивается в пресс-релизе.

По оценкам Fitch профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2018 года составит 6,4% ВВП. При этом высокие цены на нефть, реализация проекта Южный газовый коридор и добыча газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 будут способствовать увеличению экспорта углеводородов. Это, в свою очередь, приведет к росту валютных резервов Центробанка и активов Госнефтефонда.

В пресс-релизе отмечается, что валовый госдолг Азербайджана по итогам 2018 года снизится до 21% ВВП.

Fitch также прогнозирует сохранение стабильной внутриполитической ситуации в Азербайджане после победы президента Ильхама Алиева на внеочередных выборах 11 апреля 2018 года. Вместе с тем агентство отмечает наличие политических рисков из-за нерешенности нагорно-карабахского конфликта. "Переговоры, ведущие к урегулированию, не ожидаются в ближайшей перспективе. Следовательно, эскалация остается реальным риском", - подчеркивает агентство.

А.Азизов