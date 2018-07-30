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Финансы 30.07.2018 12:33

Пакистан намерен обратиться в МВФ за финансовой помощью в размере до $12 млрд

Новое правительство Пакистана планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за самой большой кредитной линией в истории страны - от $10 млрд до $12 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

План будет представлен Имрану Хану вскоре после его вступления в должность премьер-министра.

Пакистан переживает валютный кризис, и внешняя помощь может обеспечить выход из него. Однако кредитная линия МВФ, скорее всего, будет сопряжена со значительными ограничениями госрасходов, которые затруднят выполнение предвыборных обещаний.

По данным на 20 июля валютные резервы пакистанского центробанка сократились до $9 млрд, этой суммы не хватает даже для того, чтобы обеспечить бесперебойный импорт в страну в течение двух месяцев при сохранении текущих объемов.

Кредит МВФ станет уже тринадцатым для Пакистана. Последний раз Пакистан обращался в МВФ в 2013 году, тогда он получил кредитную линию на $5,3 млрд.

В последнее время Пакистан прибегал к поддержке со стороны Китая: в прошлом фингоду Исламабад получил от китайских коммерческих банков кредиты на $5 млрд.

Еще одним способом побороть кризис стало ослабление пакистанской рупии на 20% к доллару США. Однако западные экономисты считают, что пакистанская нацвалюта все еще переоценена и ей предстоит подешеветь еще на 10%.

На прошлой неделе партия "Техрик-е-Инсаф", возглавляемая бывшим капитаном сборной Пакистана по крикету Имраном Ханом, одержала победу на парламентских выборах и объявила о начале переговоров с другими партиями по вопросу формирования правящей коалиции. "Техрик-е-Инсаф" получила 115 мест в парламенте, на 22 меньше, чем было нужно для того, чтобы сформировать правительство самостоятельно.

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Тэги: ПАКИСТАН, МВФ, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]