Международное рейтинговое агентство отмечает сохранение проблем в банковском секторе Азербайджана, оценивает банковский сектор как "слабый", отмечается в сообщении агентства.
"Банковский сектор Азербайджана остается слабым, что соответствует показателю «ccc» по Fitch Bank System Indicator (BSI)", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, в апреле 2018 года показатель достаточности капитала банковского сектора снизился до 17,2%, с 18,4% на конец 2017 года (без учета Международного банка Азербайджана), неработающие кредиты выросли на 1,3 п.п. - до 21% на начало мая 2018 года, имеются проблемы с рентабельностью.
По оценкам Fitch, чистая открытая валютная позиция по банковскому сектору (без учета МБА) в апреле 2018 года составила 1,5 млрд манатов (1,8% ВВП).
Вместе с тем, Futch подчеркивает улучшение капитализации и качество активов МБА после реструктуризации вешних обязательств банка в 2017 году. "Но закрытие в первом квартале 2018 года чистой открытой валютной позиции банка в размере $1,2 млрд (2,5% ВВП) может повлечь за собой дополнительные расходы для правительства Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 77,79%.
А.Азизов
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