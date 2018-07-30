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Финансы 30.07.2018 12:49

Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана

Международное рейтинговое агентство отмечает сохранение проблем в банковском секторе Азербайджана, оценивает банковский сектор как "слабый", отмечается в сообщении агентства.

"Банковский сектор Азербайджана остается слабым, что соответствует показателю «ccc» по Fitch Bank System Indicator (BSI)", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, в апреле 2018 года показатель достаточности капитала банковского сектора снизился до 17,2%, с 18,4% на конец 2017 года (без учета Международного банка Азербайджана), неработающие кредиты выросли на 1,3 п.п. - до 21% на начало мая 2018 года, имеются проблемы с рентабельностью.

По оценкам Fitch, чистая открытая валютная позиция по банковскому сектору (без учета МБА) в апреле 2018 года составила 1,5 млрд манатов (1,8% ВВП).

Вместе с тем, Futch подчеркивает улучшение капитализации и качество активов МБА после реструктуризации вешних обязательств банка в 2017 году. "Но закрытие в первом квартале 2018 года чистой открытой валютной позиции банка в размере $1,2 млрд (2,5% ВВП) может повлечь за собой дополнительные расходы для правительства Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 77,79%.

А.Азизов

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Тэги: FITCH, БАНКИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]