На похоронах жертвы отравления в Эймсбери будут действовать специальные меры безопасности

Похороны скончавшейся от отравления опасным веществом в Эймсбери 44-летней британки Дон Стерджес пройдут в понедельник в Солсбери, на них будут действовать специальные меры безопасности, пишет в понедельник газета "Дейли телеграф".

По словам священника Филипа Бромайли, который выполнит христианские обряды при погребении Д.Стерджес, сотрудники национальной службы здравоохранения Англии дали специальные рекомендации представителям бюро ритуальных услуг, призванные исключить возможность заражения тех, кто придет проститься с погибшей британкой.

"Я действительно доверяю работе полиции и служб безопасности и считаю, что они точно знают, что делают", - сказал он.

Представитель национальной службы здравоохранения Англии отказался комментировать газете подробности подготовки похорон британки, но отметил, что риск заражения остается низким.

"Риск для публики остается низким", - заявил он.

Известно, что Д.Стерджес кремируют в Солсбери. Гроб с ее останками будет доставлен на кладбище заранее, до того, как на церемонию прибудут ее друзья и родственники.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Д.Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее Д.Стерджес скончалась.

Британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.