Власти Индонезии заявили о безопасности отдыха на островах Ломбок, Бали и Флорес

Туристам на островах Ломбок, Бали, Флорес в Индонезии после землетрясения на данный момент ничего не угрожает, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма страны.

"Для отдыхающих на индонезийских островах Ломбок, Бали, Флорес в данный момент никакой опасности нет", - отметили в пресс-службе.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. В результате погибли, по меньшей мере, 14 человек, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

"По данным службы наблюдения, землетрясение не создало угрозу цунами, уровень опасности для вулканов Риджани и Агунг, расположенного на соседнем острове Бали, не изменился. Международный аэропорт на острове Ломбок работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Однако власти острова временно приостановили возможность пеших прогулок к пику вулкана Риджани в связи с угрозой новых оползней, и просят туристов выбирать другие направления для отдыха на Ломбоке.

В пресс-службе подчеркнули, что всем пострадавшим от землетрясения оказывается необходимая помощь, население своевременно информируется обо всех рекомендациях местных властей. Ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий землетрясения.