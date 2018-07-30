Власти Индонезии заявили о безопасности отдыха на островах Ломбок, Бали и Флорес

Туристам на островах Ломбок, Бали, Флорес в Индонезии после землетрясения на данный момент ничего не угрожает, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма страны.
"Для отдыхающих на индонезийских островах Ломбок, Бали, Флорес в данный момент никакой опасности нет", - отметили в пресс-службе.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. В результате погибли, по меньшей мере, 14 человек, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.
"По данным службы наблюдения, землетрясение не создало угрозу цунами, уровень опасности для вулканов Риджани и Агунг, расположенного на соседнем острове Бали, не изменился. Международный аэропорт на острове Ломбок работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Однако власти острова временно приостановили возможность пеших прогулок к пику вулкана Риджани в связи с угрозой новых оползней, и просят туристов выбирать другие направления для отдыха на Ломбоке.
В пресс-службе подчеркнули, что всем пострадавшим от землетрясения оказывается необходимая помощь, население своевременно информируется обо всех рекомендациях местных властей. Ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий землетрясения.
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