Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет около 5 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 4,7 млн манатов, отмечается в данных палаты.
«В первом полугодии палата начала проведение 35 контрольных мероприятий. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 17 проверок», - отмечается в данных палаты.
По итогам проверок, проведенных палатой в первом полугодии 2018 года, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4,7 млн манатов, еще на 87,2 тыс. манатов возмещены средства во внебюджетные фонды. Кроме этого, проверки палаты позволили сократить излишне перечисленные в госбюджет налоги на сумму 2,2 млн манатов.
Проверки Счетной палаты в I-ом полугодии охватили средства на сумму 3,2 млрд манатов, из которых 32,5% - бюджетные средства, 2,4% - средства внебюджетных фондов, 50,9% - доходы от деятельности госпредприятий, 14,2% - кредиты, привлеченные под госгарантии.
По итогам проверок Счетпалаты в первом полугодии 2018 года, в целом, выявлено 232 нарушения. "В отчетном периоде материалы по двум контрольным проверкам, связанным с нарушениями при проведении госзакупок, направлены в Генпрокуратуру", - подчеркивает палата.
А.Азизов
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