Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 35° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 36° 2 Авг 24° 33°

Финансы 30.07.2018 12:59

Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет около 5 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 4,7 млн манатов, отмечается в данных палаты.

«В первом полугодии палата начала проведение 35 контрольных мероприятий. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 17 проверок», - отмечается в данных палаты.

По итогам проверок, проведенных палатой в первом полугодии 2018 года, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4,7 млн манатов, еще на 87,2 тыс. манатов возмещены средства во внебюджетные фонды. Кроме этого, проверки палаты позволили сократить излишне перечисленные в госбюджет налоги на сумму 2,2 млн манатов.

Проверки Счетной палаты в I-ом полугодии охватили средства на сумму 3,2 млрд манатов, из которых 32,5% - бюджетные средства, 2,4% - средства внебюджетных фондов, 50,9% - доходы от деятельности госпредприятий, 14,2% - кредиты, привлеченные под госгарантии.

По итогам проверок Счетпалаты в первом полугодии 2018 года, в целом, выявлено 232 нарушения. "В отчетном периоде материалы по двум контрольным проверкам, связанным с нарушениями при проведении госзакупок, направлены в Генпрокуратуру", - подчеркивает палата.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


Похожие новости


Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2013-2017гг позволили восстановить средства почти на 54 млн манатов Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет около 5 млн манатов Проверки Счетпалаты в 2016г охватили госсредства на 5,6 млрд манатов – глава палаты Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет 1,6 млн манатов Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2014г обеспечили возмещение в госбюджет 8,5 млн манатов – глава палаты Счетпалата Азербайджана проверит ИВ Хатаинского района Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]