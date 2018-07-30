Основная выручка Азербайджана в I полугодии 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и электроэнергию

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $846,5 млн, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, в I-ом полугодии 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($140 млн), золото ($60,7 млн), электроэнергию ($54,6 млн),.
В целом, за январь-июнь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $276,7 млн.
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($319,9 млн), Турция ($180,1 млн), Грузия ($74,1 млн), Швейцария ($69,3 млн) и Китай ($23,9 млн). Таким образом, 37,8% экспорта ненефтяной продукции пришлось в РФ.
В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.
Н.Аббасова
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