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Дальнее зарубежье 30.07.2018 13:27

В Зимбабве начались всеобщие выборы, впервые без Мугабе

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве впервые проходят без участия в них находившегося у власти почти 40 лет Роберта Мугабе, передают в понедельник местные СМИ.

По данным изданий, избирательные участки уже открылись для всех желающих проголосовать, и возле них выстроились толпы избирателей.

За пост главы Зимбабве борются 23 кандидата, однако основными являются два претендента на эту должность.

Так, речь идет о 75-летнем Эммерсоне Мнангагве, который является членом партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Он, будучи вице-президентом при последних годах руководства Р.Мугабе, занял пост главы государства после того, как в ноябре 2017 года Р.Мугабе покинул должность президента.

Его соперником стал 40-летний Нельсон Чамиса - лидер партии "Движение за демократические перемены".

Накануне экс-президент Р.Мугабе выразил надежду на то, что проходящие в стране всеобщие выборы "позволят отправить в прошлое правительство под руководством военных".

Р.Мугабе занимал пост президента Зимбабве с 1987 года и являлся старейшим руководителем государства в мире. В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ВЫБОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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