В Зимбабве начались всеобщие выборы, впервые без Мугабе

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве впервые проходят без участия в них находившегося у власти почти 40 лет Роберта Мугабе, передают в понедельник местные СМИ.
По данным изданий, избирательные участки уже открылись для всех желающих проголосовать, и возле них выстроились толпы избирателей.
За пост главы Зимбабве борются 23 кандидата, однако основными являются два претендента на эту должность.
Так, речь идет о 75-летнем Эммерсоне Мнангагве, который является членом партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Он, будучи вице-президентом при последних годах руководства Р.Мугабе, занял пост главы государства после того, как в ноябре 2017 года Р.Мугабе покинул должность президента.
Его соперником стал 40-летний Нельсон Чамиса - лидер партии "Движение за демократические перемены".
Накануне экс-президент Р.Мугабе выразил надежду на то, что проходящие в стране всеобщие выборы "позволят отправить в прошлое правительство под руководством военных".
Р.Мугабе занимал пост президента Зимбабве с 1987 года и являлся старейшим руководителем государства в мире. В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ.
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