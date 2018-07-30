УМЭО SOCAR сохранило в I полугодии лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 18 крупными государственными и частными компаниями в I-ом полугодии 2018 года составил $499,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
"По итогам I-го полугодия 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $102 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc), $51,2 млн", - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Det-al Aluminum ($60,4 млн), "Азерэнержи" ($54,2 млн), ЗАО "AzerGold" ($17 млн), ООО CTS-Agro ($10,1 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($8,4 млн), SOCAR Methanol ($6,5 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО Kaspian Fruits ($35,8 млн), Baku Steel Company ($24,8 млн), «Food export Shamkir» ($22,5 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($22,1 млн), ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($21,8 млн), Azfruittrade ($21,3 млн), ЗАО «Shirin Aqro» ($14,5 млн), ООО «Sun Food» ($12,1 млн), физ. лицо Искендеров Сахиб ($12,1 млн)
Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $846,5 млн.
Н.Аббасова
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