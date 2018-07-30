Эксперты заметили возможные признаки подготовки визита Ким Чен Ына в Россию - СМИ

Непривычно много авиарейсов прибывают в понедельник во Владивосток из КНДР, что может свидетельствовать о подготовке к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщает агентство ЭФЭ.

Первым обратил внимание на необычное число перелетов из Пхеньяна во Владивосток американский сайт NK News, специализирующийся на информации о Северной Корее.

NK News сообщил, что у северокорейской авиакомпании Air Koryo на понедельник запланировано пять рейсов из Пхеньяна во Владивосток и обратно. Обычно, отмечает сайт, между Пхеньяном и Владивостоком самолеты Air Koryo летают два раза в неделю - в понедельник и пятницу.

По данным NK News, в международном аэропорту Владивостока пояснили, что два из запланированных на понедельник рейса - пассажирские, три остальные - грузовые.

В случае с тремя грузовыми самолетами речь идет о модели Ил-76. Как отмечает сайт, самолет такого типа обычно используется, в частности, для транспортировки бронированного лимузина Ким Чен Ына.

"Это (использование самолетов Ил-76 - ИФ) с учетом необычного числа рейсов (у Air Koryo есть только два пассажирских рейса в неделю между Пхеньяном и Владивостоком) вновь наводит на мысль о возможности того, что северокорейский лидер готовится к визиту в город на российском Дальнем Востоке в сентябре в ответ на приглашение Москвы", - пишет агентство ЭФЭ.

NK News отмечает, что самолеты Ил-76 летают между Пхеньяном и Владивостоком крайне редко, по данным сайта, в период с 2010 по 2018 годы не было зафиксировано ни одного такого перелета.

На данном этапе неясно, пишет сайт, что именно могли перевозить самолеты между двумя городами.

Сайт также обратил внимание на то, что в последние месяцы по понедельникам и пятницам между Пхеньяном и Владивостоком курсировали дополнительные пассажирские рейсы. Дополнительные рейсы, по данным сайта, не значатся в летнем расписании Air Koryo, вероятно, они время от времени используются для дополнительной перевозки пассажиров. В некоторых случаях, по данным сайта, использовались самолеты Ил-62, такой же самолет использует и сам Ким Чен Ын.

Агентство ЭФЭ, в свою очередь, пишет, что использование самолетов Ил-62 может указывать на "возможные поездки высокопоставленных чиновников для подготовки гипотетического визита" Ким Чен Ына в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян 31 мая передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение от президента России Владимира Путина посетить Россию; одним из возможных поводов для такого визита фигурировал Восточный экономический форум (ВЭФ). Д.Песков сообщал, что Пхеньян пока не подтвердил намерение Ким Чен Ына приехать во Владивосток.

Также сообщалось, что на ВЭФ приглашены президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке.