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Дальнее зарубежье 30.07.2018 14:03

Прокуратура Германии подозревает экс-главу Volkswagen Винтеркорна в неуплате налогов

Прокуратура немецкого города Брауншвейга ведет расследование в отношении бывшего главы автоконцерна Volkswagen (VW) Мартина Винтеркорна, подозреваемого в налоговых правонарушениях, сообщила газета Bild со ссылкой на материалы следствия.

Речь идет, в частности, о совершенных в прошлые годы переводах на счета в швейцарских банках на общую сумму в 10 млн евро, передает Deutsche Welle.

Следователи предполагают, что М.Винтеркорн в 2016-2017 годах переводил миллионные суммы со своего счета в Sparda Bank Nuernberg на счет, управляемый по доверенности его налоговым консультантом, а оттуда деньги попадали в банк Vontobel в Цюрихе, в том числе на счет депо супруги М.Винтеркорна. Часть переводов, предположительно, была дарением, в связи с чем требовалось заплатить налог в размере более полумиллиона евро.

Изначально подозрения в отмывании денег изучала прокуратура Мюнхена, но позже следователи заподозрили связь с дизельным скандалом, в связи с чем дело было передано в Брауншвейг, отмечает Bild. В частности, не исключается, что экс-глава VW, переводя деньги в Швейцарию, стремился отложить средства "на черный день", говорится в материалах следствия. Из-за обвинений в манипулировании данными о вредных выхлопах дизельных автомобилей, после которых М.Винтеркорн в 2015 году ушел в отставку, ему грозят высокие штрафы.

Адвокат М.Винтеркорна Феликс Дёр отвергает подозрения и, как он заявил в интервью dpa, проверяет возможность обвинить прокуратуру в разглашении служебной тайны. Данные о частном имущественном положении и налогах М.Винтеркорна не имеют ничего общего с "дизельгейтом", утверждает Ф.Дёр.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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