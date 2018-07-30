Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в I полугодии заказов на $285 млн

Азербайджанские производители получили в июне 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $34,2 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $759,4 млн., в том числе в январе-июне 2018 года – $284,4 млн.

В июне 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана сахарного песка, табака, вина, хлопкового масла, гранатового сока, моркови, грибов, моторного масла, томатного сока, пшеничных отрубей, кондитерской продукции, яблок, клубники, молочной продукции и др.

По данным центра, 18,7% заказов, поступивших в I-ом полугодии 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,6% - США, 6,7% - Турцию, 5,1% - Великобританию, 5,1% - Иран, 4% - Индию, 3,7% - Украину, 3,2% - Саудовскую Аравию.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Н.Аббасова