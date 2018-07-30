Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 35° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 36° 2 Авг 24° 33°

Бизнес и законодательство 30.07.2018 13:41

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в I полугодии заказов на $285 млн

Азербайджанские производители получили в июне 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $34,2 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $759,4 млн., в том числе в январе-июне 2018 года – $284,4 млн.

В июне 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана сахарного песка, табака, вина, хлопкового масла, гранатового сока, моркови, грибов, моторного масла, томатного сока, пшеничных отрубей, кондитерской продукции, яблок, клубники, молочной продукции и др.

По данным центра, 18,7% заказов, поступивших в I-ом полугодии 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,6% - США, 6,7% - Турцию, 5,1% - Великобританию, 5,1% - Иран, 4% - Индию, 3,7% - Украину, 3,2% - Саудовскую Аравию.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, ЗАКАЗЫ


Похожие новости


Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае заказов на $250 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июле 2017г заказов на $264 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июне 2017г заказов на $193 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае 2017г заказов на $130 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-апреле 2017г заказов на $111 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-марте 2017г заказов на $81,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]