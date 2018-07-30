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ТЭК 30.07.2018 13:44

Молдавия заинтересована в получении российского газа через альтернативные маршруты - президент

Молдавии нужны новые маршруты поставки газа из РФ в обход Украины для бесперебойной работы энергоносителей, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.

"Если появятся альтернативные маршруты, то это для нас интересно. Мы сейчас инвестируем и строим трубопровод из Румынии "Яссы-Кишинев". Это даст возможность снизить риски, которые существуют сейчас с транзитными странами", - сказал И.Додон.

Он отметил, что в 2009 году, когда был заблокирован транзит газа через Украину, это стало серьезной проблемой для Молдавии. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы все жители получали газ без перебоев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]