Молдавия заинтересована в получении российского газа через альтернативные маршруты - президент

Молдавии нужны новые маршруты поставки газа из РФ в обход Украины для бесперебойной работы энергоносителей, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.
"Если появятся альтернативные маршруты, то это для нас интересно. Мы сейчас инвестируем и строим трубопровод из Румынии "Яссы-Кишинев". Это даст возможность снизить риски, которые существуют сейчас с транзитными странами", - сказал И.Додон.
Он отметил, что в 2009 году, когда был заблокирован транзит газа через Украину, это стало серьезной проблемой для Молдавии. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы все жители получали газ без перебоев.
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