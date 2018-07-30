Президент подписал закон об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019г

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную маркировку табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 11 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Согласно подписанному документу, в статью 18 ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма" вводится норма, по которой учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс или через границу РФ, оптовая и розничная торговля, отслеживание оборота производственного оборудования происходит на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации. Данная норма вступает в силу с 1 марта 2019 года.

Кроме того, законом предлагается уточнить определение "табачные организации", предусмотрев в ряде случаев членство в Союзе табачной продукции.

Как сообщалось, в конце апреля правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, куда вошли непродовольственные товары: табачная продукция, духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.

Предполагалось, что обязательной маркировка для табачных изделий станет с 1 марта 2019 года, а для духов, покрышек, кожаной одежды, блузок, пальто и постельного белья, а также фотокамер - с 1 декабря 2019 года.

В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. С 15 января по 31 декабря 2018 года действует эксперимент по маркировке сигарет.

Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров. Оператором системы может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).