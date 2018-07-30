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СНГ 30.07.2018 14:26

Лавров констатирует, что корейская ядерная угроза на фоне диалога США и КНДР перестала набирать остроту

Корейская ядерная угроза на фоне диалога США-КНДР и контактов между Северной и Южной Кореями перестала набирать остроту, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что противоракетная оборона, которая обосновывалась грядущей иранской угрозой, потом к этой угрозе добавилась угроза северокорейская, и то, что наши военные и дипломаты показывали изначально американским партнерам прямо на картах, на пальцах, что все это выглядит не очень убедительно, что, на самом деле, система глобальной ПРО США создается таким образом, чтобы опоясать Россию, а затем и Китай - нам говорили, что это не так", - сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Министр напомнил, что на все предложения Москвы совместно разработать такую ПРО, которая была бы общей для России, США и Европы и которая была бы нацелена против тех ракетных угроз, которые исходят из пределов общего географического пространства, были отвергнуты без объяснений.

"Сейчас, когда та же иранская ядерная угроза была купирована договоренностью о Совместном всеобъемлющем плане действий, из которого американцы сейчас вышли, когда корейская ядерная угроза также перестала набирать свою остроту, учитывая прямой диалог, который был начат между президентом Трампом и Ким Чен Ыном и между Северной и Южной Кореей, когда мы задаем вопрос, не пора ли немножко сейчас сбавить обороты в развертывании глобальной системы ПРО, нам уже говорят: "Нет, нет, вы знаете, могут быть рецидивы", а некоторые, более честные, политики в США заявляют: "Да нет, а зачем нам сбавлять обороты, когда нам нужно сдерживать Китай и Россию", - подчеркнул С.Лавров, добавив, что, как говорится, "на воре шапка горит".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КОРЕЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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