Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 620,4 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 22,3%.

В июне текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 106,7 млн манатов, что на 27,3% больше показателя июня 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года посетили 1 млн 325 тыс. иностранных граждан из 189 стран. Удельный вес туристов из РФ составил 30,5%, Грузии – 21,1%, Ирана – 11,1%, Турции – 10,8%, ОАЭ – 3,6%

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ составил 478,3 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 53,5 тыс. человек.

Н.Аббасова