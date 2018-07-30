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Туризм 30.07.2018 14:27

Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 620,4 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 22,3%.

В июне текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 106,7 млн манатов, что на 27,3% больше показателя июня 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года посетили 1 млн 325 тыс. иностранных граждан из 189 стран. Удельный вес туристов из РФ составил 30,5%, Грузии – 21,1%, Ирана – 11,1%, Турции – 10,8%, ОАЭ – 3,6%

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ составил 478,3 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 53,5 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]