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Дальнее зарубежье 30.07.2018 15:16

Афины приняли решение о высылке дипломатов РФ под жестким давлением антироссийских сил - Лавров

Греция приняла решение о высылке российских дипломатов под жестким давлением антироссийских сил, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет оснований сомневаться, что эти решения принимались под жестким давлением тех, кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта", - сказал С.Лавров в понедельник, выступая на форуме "Территория смыслов" на Клязьме.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.

Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГРЕЦИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]