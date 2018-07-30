Афины приняли решение о высылке дипломатов РФ под жестким давлением антироссийских сил - Лавров

Греция приняла решение о высылке российских дипломатов под жестким давлением антироссийских сил, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет оснований сомневаться, что эти решения принимались под жестким давлением тех, кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта", - сказал С.Лавров в понедельник, выступая на форуме "Территория смыслов" на Клязьме.
11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.
Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.
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