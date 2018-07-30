Главком ВМС Китая посетил главную базу Северного флота

Главком ВМФ Китая Шэнь Цзинлун обсудил с командующим Северным флотом (СФ) РФ адмиралом Николаем Евменовым вопросы сотрудничества и укрепления безопасности на море, сообщили "Интерфаксу"в пресс-службе СФ.
"Сегодня в главную базу Северного флота - Североморск с рабочим визитом прибыла делегация военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) во главе с командующим ВМС НОАК вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном", - сообщили в пресс-службе.
"Состоялась протокольная встреча командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова и руководителя китайской делегации. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с реагированием на существующие угрозы в Мировом океане, возможные практические формы сотрудничества в интересах укрепления безопасности на море", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, Шэнь Цзинлун также посетил атомный подводный ракетный крейсер "Воронеж" и ознакомился с выставкой военной воздушной и исторической техники в гарнизоне авиаторов Северного флота - посёлке Сафоново.
Ранее в субботу Шэнь Цзинлун встретился с главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым.
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