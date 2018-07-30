В Ереване считают преждевременными разговоры о новом кандидате на пост генсека ОДКБ

В МИД Армении заявили, что пока рано говорить о новом кандидате на пост генерального секретаря ОДКБ.
"На данный момент пока рано говорить о кандидатах. Надо ждать решения о смене генсека Организации. Генсек назначается советом ОДКБ на основе консенсуса", - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян армянской службе радиостанции "Свобода".
Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.
Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.
Ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Об этом сообщил "Интерфаксу" Т.Балаян.
Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил "Интерфаксу", что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны.
"Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое ещё недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства", - отметил источник.
По его словам, "если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура и не "замены генсека", а прекращения его полномочий".
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