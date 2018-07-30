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СНГ 30.07.2018 16:29

МВД Таджикистана сообщило о ликвидации троих преступников, разыскиваемых в связи с наездом автомобиля на группу иностранцев

МВД Таджикистана заявило о ликвидации троих преступников, находившихся в розыске в связи с наездом автомобиля на велосипедистов на юге Таджикистана, в результате которого погибли четверо иностранных туристов.

Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района, сообщил в понедельник пресс-центр МВД Таджикистана.

Ранее в понедельник министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам на пресс-конференции в Душанбе, что один из преступников задержан, другой во время сопротивления был ликвидирован, трое их подельников объявлены в розыск.

По словам министра, накануне на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции.

В результате нападения трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал, сообщил министр.

Р.Рахимзода отметил, что "следствие рассматривают все версии от ДТП до убийства и разбойного нападения, окончательный ответ даст следствие".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МВД, ДТП, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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