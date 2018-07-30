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Дальнее зарубежье 30.07.2018 16:47

Талибы согласны продолжать контакты с госдепом США, но объявлять перемирие в Афганистане не собираются

Представители радикального движения "Талибан" по итогам переговоров с делегацией госдепа США отвергли предложение объявить прекращение огня после начала процесса мирного урегулирования, сообщает в понедельник "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источник у талибов.

"Они хотели, чтобы мы объявили перемирие вскоре после начала мирного процесса, что мы отвергли", - заявил он каналу.

Вместе с тем талибы выразили готовность провести в скором времени еще одну встречу с американскими дипломатами.

"Мы договорились встретиться вновь в скором времени где-то в ОАЭ, в Катаре или в каком-нибудь другом месте", - добавил он.

По словам источника американского телеканала в "Талибане", прошедшая недавно встреча в Дохе "прошла в очень дружелюбной атмосфере, и две стороны внимательно выслушали требования и предложения друг друга для дальнейших переговоров".

Источник подвернул, что теперь главари движения обсудят предложения в ходе встречи совета глав движения и по его итогам примет решения относительно встреч с американскими представителями в будущем.

"Один момент был очень позитивным. Мы отметили, как нам показалось, сильное желание со стороны американских властей повторных встреч, чтобы установить мир в Афганистане", - сказал собеседник телеканала.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на представителей этой группировки писала, что движение дало положительную оценку переговорам с представителями госдепа США, состоявшимся в Дохе. Встреча прошла без участия представителей Кабула, так как талибы настаивали именно на таком формате.

В субботу американские СМИ сообщили, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) и официальный сотрудник администрации делегация США приняли участие в прямых переговорах. Сторону США на переговорах представляла помощник госсекретаря Элис Уэллс. Нью-Йорк таймс отмечает, что она - наиболее высокопоставленный сотрудник госдепа, курирующий Южную и Центральную Азию.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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