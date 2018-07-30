Филиал американского вуза откроется в Узбекистане в новом учебном году

Начало деятельности филиала университета Вебстер (США) в Узбекистане планируется с 2018-2019 учебного года, сообщает в понедельник пресс-службе МИД Узбекистана.
"Соглашение о сотрудничестве с Университетом Вебстер, предусматривающее условия учреждения его филиала в Ташкенте, подписано в рамках визита в США делегации руководителей вузов Узбекистана", - говорится в сообщении.
Как отмечается, соглашение предусматривает базовые принципы и условия учреждения филиала американского вуза в республике, в том числе запуск совместно с узбекским госуниверситетом мировых языков программы TESL начиная с сентября 2018 года. Согласно договоренностям, около 100 студентов, начиная с 2018-2019 учебного года, смогут получить практическое и профессиональное образование в сфере преподавания английского языка.
"Мы всецело поддерживаем программу реформ в Узбекистане, направленную на подготовку высококвалифицированных кадров в стране, и наш университет готов участвовать в данном процессе", - отметила президент Университета Вебстер Элизабет Стробл, слова которой приводит пресс-служба МИД.
Университет Вебстер станет первым американским вузом, открывающим свое представительство в Узбекистане. Соглашение о его открытии было подписано в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Нью-Йорк в сентябре 2017 года.
В Узбекистане в настоящее время функционируют около 60 вузов. Кроме того, в республике действуют восемь филиалов зарубежных вузов. В том числе, филиалы МГУ имени Ломоносова, Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина, экономической академии имени Плеханова, Международного Вестминстерского университета (Великобритания), Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета (Италия), университета Инха (Южная Корея), а также представительство Нагойского университета, в задачу которого входит отбор кандидатов и организация обучения в вузах Японии.
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