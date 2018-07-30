Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 37° 2 Авг 25° 33°

СНГ 30.07.2018 17:19

Филиал американского вуза откроется в Узбекистане в новом учебном году

Начало деятельности филиала университета Вебстер (США) в Узбекистане планируется с 2018-2019 учебного года, сообщает в понедельник пресс-службе МИД Узбекистана.

"Соглашение о сотрудничестве с Университетом Вебстер, предусматривающее условия учреждения его филиала в Ташкенте, подписано в рамках визита в США делегации руководителей вузов Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение предусматривает базовые принципы и условия учреждения филиала американского вуза в республике, в том числе запуск совместно с узбекским госуниверситетом мировых языков программы TESL начиная с сентября 2018 года. Согласно договоренностям, около 100 студентов, начиная с 2018-2019 учебного года, смогут получить практическое и профессиональное образование в сфере преподавания английского языка.

"Мы всецело поддерживаем программу реформ в Узбекистане, направленную на подготовку высококвалифицированных кадров в стране, и наш университет готов участвовать в данном процессе", - отметила президент Университета Вебстер Элизабет Стробл, слова которой приводит пресс-служба МИД.

Университет Вебстер станет первым американским вузом, открывающим свое представительство в Узбекистане. Соглашение о его открытии было подписано в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Нью-Йорк в сентябре 2017 года.

В Узбекистане в настоящее время функционируют около 60 вузов. Кроме того, в республике действуют восемь филиалов зарубежных вузов. В том числе, филиалы МГУ имени Ломоносова, Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина, экономической академии имени Плеханова, Международного Вестминстерского университета (Великобритания), Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета (Италия), университета Инха (Южная Корея), а также представительство Нагойского университета, в задачу которого входит отбор кандидатов и организация обучения в вузах Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ВУЗ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Трамп и Мирзиеев договорились искать пути для расширения экономического сотрудничества между США и Узбекистаном Трамп одобрил реформы Узбекистана в сфере защиты прав человека - СМИ Президент Узбекистана пообещал Трампу поддерживать транзит грузов в Афганистан В ходе визита президента Узбекистана в США ожидается подписание соглашений на $8,5 млрд Президент Узбекистана посетит с официальным визитом США Глава МИД Узбекистана обсудил с послом США повестку предстоящей встречи Мирзиеева с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]